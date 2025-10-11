Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман след успеха над Люксембург: "Това беше заслужена победа, от която се нуждаехме"

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че е доволен от успеха на тима с 4:0 над Люксембург в световните квалификации за Мондиала догодина в САЩ, Канада и Мексико.

"Това беше заслужена победа, от която се нуждаехме тази вечер", каза Нагелсман пред телевизионния оператор ARD.

"Много неща, които искахме да направим, бяха добри. Може би можехме да вкараме още няколко гола. Ако противникът се защитава толкова дълбоко, един човек повече не е реален фактор. Добре беше, че бързо си връщахме притежанието на топката в много случаи", добави той.

"Важно беше да сме бдителни от началното и да вкараме рано. Червеният картон също помогна. Бяхме настоятелни, когато загубим топката. Това е духът, от който се нуждаем. Бяхме добри в защита и сме щастливи да спечелим без допуснат гол", коментира полузащитникът Давид Раум.