Група Ali влиза в есента с премиера на ново видео към Toaster, едно от най-личните парчета от албума Introverse, информират от Projector Plus.

По думите им Toaster започва като спонтанен демо запис от фронтмена Али Aбдала, но скоро се превръща в нещо по-голямо – резултат от колективната енергия на бандата: „Песента носи отчетлив груув, вдъхновен от бийт-ориентирания подход на Али към писането“. Започва с електронните падове, после преминава към акустичния сет, но запазва ритъма и това е сърцето на песента, казва барабанистът Орлин Станчев.

По думите му продукцията на Toaster съчетава аналогов запис на дигитални барабани с въздушни китари и дълбоки клавишни линии, които, съчетани с бас линията във финалната част, добавят сила и драматизъм, превръщайки песента в празник на груува, креативността и екипната динамика.

Концепцията за видеото е по идея на режисьора Филип Морозов, вдъхновена от лична история, споделена с бандата още преди повече от година. Заедно с продуцента Александър Генчев (Sturshel Productions) и оператора Димитър Неделчев, те създават разказ, който съчетава човешка уязвимост и освобождаваща енергия, коментират от Projector Plus. По думите им видеото е едновременно интимно и вдъхновяващо, преплитане между реалност и носталгия и един възможен път напред. Клипът е заснет на Северното Черноморие - сред вятърни мелници, изоставени площадки, праскови и смокини.

„Нито групата би могла сама да създаде подобна концепция и нарисува такъв пейзаж, нито историята би могла да бъде разказана без думите на точно тази песен“, казват от Ali. На 17 октомври групата ще участва в програмата на SoAlive Music Conference, в Mixtape 5.

В Ali са още Калоян Димитров – бас китара, Петар Шварц – китара, и Антони Иванов – китара.

/ДД