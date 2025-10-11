Подробно търсене

Ali влиза в есента с премиера на ново видео към Toaster

Ali влиза в есента с премиера на ново видео към Toaster
Ali влиза в есента с премиера на ново видео към Toaster
Ali влиза в есента с премиера на ново видео към Toaster, снимка – Projector Plus
София,  
11.10.2025 10:20
 (БТА)

Група Ali влиза в есента с премиера на ново видео към Toaster, едно от най-личните парчета от албума Introverse, информират от Projector Plus.

По думите им Toaster започва като спонтанен демо запис от фронтмена Али Aбдала, но скоро се превръща в нещо по-голямо – резултат от колективната енергия на бандата: „Песента носи отчетлив груув, вдъхновен от бийт-ориентирания подход на Али към писането“. Започва с електронните падове, после преминава към акустичния сет, но запазва ритъма и това е сърцето на песента, казва барабанистът Орлин Станчев.

По думите му продукцията на Toaster съчетава аналогов запис на дигитални барабани с въздушни китари и дълбоки клавишни линии, които, съчетани с бас линията във финалната част, добавят сила и драматизъм, превръщайки песента в празник на груува, креативността и екипната динамика. 

Концепцията за видеото е по идея на режисьора Филип Морозов, вдъхновена от лична история, споделена с бандата още преди повече от година. Заедно с продуцента Александър Генчев (Sturshel Productions) и оператора Димитър Неделчев, те създават разказ, който съчетава човешка уязвимост и освобождаваща енергия, коментират от Projector Plus. По думите им видеото е едновременно интимно и вдъхновяващо, преплитане между реалност и носталгия и един възможен път напред. Клипът е заснет на Северното Черноморие - сред вятърни мелници, изоставени площадки, праскови и смокини.

„Нито групата би могла сама да създаде подобна концепция и нарисува такъв пейзаж, нито историята би могла да бъде разказана без думите на точно тази песен“, казват от Ali. На 17 октомври групата ще участва в програмата на SoAlive Music Conference, в Mixtape 5.

В Ali са още Калоян Димитров – бас китара, Петар Шварц – китара, и Антони Иванов – китара.

/ДД

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.09.2025 18:37

Rebel Rebel – глобална енергия от световни звезди

За петата годишнина на Rebel Rebel реших да направя експеримент, тъй като моята задача и цел е да събера максимално много фенове и публика за българската сцена. Реших, че е добра идея да включа международни звезди, защото нашите музиканти по нищо не отстъпват на тази глобална енергия, която имат световните звезди. Това казва пред БТА Деница Славова (Projector Plus), организаторът на фестивала, чиито специални гости бяха Clawfinger и The Sisters of Mercy.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:22 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация