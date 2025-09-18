Rebel Rebel – глобална енергия от световни звезди

За петата годишнина на Rebel Rebel реших да направя експеримент, тъй като моята задача и цел е да събера максимално много фенове и публика за българската сцена. Реших, че е добра идея да включа международни звезди, защото нашите музиканти по нищо не отстъпват на тази глобална енергия, която имат световните звезди. Това казва пред БТА Деница Славова (Projector Plus), организаторът на фестивала, чиито специални гости бяха Clawfinger и The Sisters of Mercy.

„В програмата няма случайни имена. Всяко от имената е избрано с мисъл и с максимално много покриване с нашата кауза – бунтът, музиката, свободният дух, това да правиш нещата по начина, по който знаеш, че е правилно. Търпеливо да копаеш градинката с отношение и с упоритост“, коментира Славова.

Шест български групи излязоха на сцената на Rebel Rebel (13-14 септември), и всички те застанаха пред камерата на БТА – „Цар Плъх“, Lek City Case, Ali, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More. Новият акцент към програмата бяха два DJ сета, които да поддържат ритъма през двете фестивални вечери – на Rado Gergoff и Николай Събев (N:Mode).

CLAWFINGER И „ЦАР ПЛЪХ“ – НА ЕДНА И СЪЩА СЦЕНА, С ЕДНО И СЪЩО ОСВЕТЛЕНИЕ

„Важно е да има такива фестивали, за да може да сравним нивото. Трябва да има западна група. Искаме да сме на една и съща сцена, с едно и също осветление, едно и също озвучаване, и хората да си направят изводите, и да видят кой къде се намира. Това е важно. Тук сме всички заедно – които се борим срещу простотията и посредствеността в нашата държава. Нашият начин е като се опитваме да направим музика на достатъчно добро ниво, за да ни забележат“, казва Методи от No More Many More.

„Трябва да има повече такива събития – с много добри групи и музиканти. Аз лично съм с моите много големи приятели от No More Many More, с които работехме и в предишния ми филм, а надяваме се и в следващия. Изпълняваме нашето общо парче „Няма бивши хъшове“. Момчетата са много сериозни и за мен това са едни от най-добрите в момента български музиканти. Затова респект към тях за всичко, което правят през годините“, казва актьорът Валери Йорданов.

ЕДИННА СЦЕНА ЗА АЛТЕРНАТИВНАТА БГ МУЗИКА

Според Иван от Lek City Case този фестивал е важен като цяло за българската алтернативна сцена, тъй като събира едни от най-страхотните групи в България. „За нас е чест да бъдем част от цялото това нещо. Каузата на всеки един артист и човек, който се занимава с музика, е любовта – любовта към музиката, любовта към сцената, любовта към публиката и любовта към това да създаваш“, допълва той.

„Много е хубаво, когато българската сцена се обединява в нещо толкова грандиозно. Много съм щастлива, че алтернативната музика най-накрая намира своята голяма сцена. И това се случва за пета поредна година“, Анна-Мария от BandAnna. Тя не участва във фестивала, но е дошла да подкрепи своите колеги и приятели.

„За нас е супер чест и гордост, че сме тук, на Rebel Rebel. Деница Славова е човекът, който организира всичко това и ни помага с пиар с мениджмънт, без който сме за никъде“, коментира Коста от „Цар Плъх“.

НЕ ФЕСТИВАЛ, А ИДЕЯ

Али от Ali разказва, че първата възможност за групата му да свири на живо пред публика дошло именно от Rebel Rebel и от Деница Славова: „Надявам се, че сме си свършили добре работата. Това не е просто фестивал, а цяла идея, която тръгна от един човек, и е показателно за това как има смисъл, когато един човек се труди денонощно, има идея и иска да я развива, независимо през какво преминава. В днешно време, каквото и да направиш, се смята за бунт. Да си оставиш телефона настрана за 15 минути, вече е проява на бунт във времената, в които живеем. Вижда се, че всеки следващ фестивал привлича все повече и повече хора. Само заради това ние се чувстваме по-добре и разпознати, и приети. Вече не свирим само пред приятели, роднини и колеги – като офисна банда, както започнахме“.

Ангел от Me and My Devil посочва, че фестивалът е важен, защото алтернативната българска сцена не получава толкова много внимание, колкото всъщност заслужава: „На практика, голяма част от групите, които са тук, много рядко могат да бъдат видени в мейнстрийм медиите. Затова фестивалът е толкова важен, и смятаме, че има глад за тази сцена, и ненапразно има толкова много хора на петото издание. Личната ми кауза е хората в България да се посъбудят, да започнат да назовават нещата такива каквито са и да не се страхуват да изказват мнение, дори и за музика“.

КАКВОТО И ДА КОСТВА, СИ СТРУВА

„Има хубави банди в България, и те по някакъв начин успяват да се съберат на едно място, с немалки усилия на организаторите, разбира се. Публиката постепенно усеща тази аура на концентриран български музикален интензитет и това е чувството ми от фестивала. Хубаво е да усети, че все още в България се прави музика, а тя е хубава и става все по-хубава“, казва Иво от Hellion Stone.

„Този фестивал коства много усилия, много нерви, много безсънни нощи, много разочарования. Но каквото и да коства, си струва“, казва Деница Славова. Започнахме като визитна картичка на всички артисти от Projector Plus, сега нашата кауза е свързана с хубавата българска музика, допълва тя. По повод мотото „Бунтовник с кауза“ казва: „Това не е точно мисия. Бунтът е правото да останем нормални, да се държим така, както искаме другите да се държат с нас, да бъдем добри граждани, да почистваме след себе си, да бъдем нормални. За мен бунта вече не е да се бунтувам срещу нещо, а за нещо“.

Автор – Даниел Димитров

Оператор – Борислав Бориславов

Монтаж – Валя Ковачева