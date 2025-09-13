Clawfinger и The Sisters of Mercy идват на започващия днес 5-и фестивал Rebel Rebel

Clawfinger и The Sisters of Mercy идват на започващия днес пети фестивал Rebel Rebel. Събитието продължава и утре на Vidas Art Arena в Борисовата градина, съобщават от Projector Plus.

Първият ден на фестивала посреща пионерите на европейския рап-метъл кросоувър – Clawfinger, които преди дни издадоха нов сингъл. Не „за да спасят света, а за да крещят без извинения, докато той гори“, по техните собствени думи. „Новата им песен Scum е яростен пънк-рап удар - шумен, суров и кипящ от гняв. Завръщането им бележи най-директната и брутално честна форма на бунта им от години насам“, коментират от Rebel Rebel. „Scum е химн, който хваща направо за гърлото. Това е за типа човек, когото всички тайно искаме да няма на тази планета“, казва вокалистът Зак Тел.

Преди Clawfinger излизат българските групи – No More Many More, „Цар Плъх“ и Hellion Stone.

Другите специални гости утре са от Лийдс. „The Sisters of Mercy на 14 септември ще припомнят защо тъмнината е едно от най-силните оръжия на свободата. Групата, която не харесва етикета „готик рок“, но създаде цяла епоха с мрачния си хибрид от метъл, психеделия, пост-пънк и денс бийтове, идва отново в България, за да сподели сцената на Rebel Rebel. Водени от неподражаемия Андрю Елдрич и неговия дълбок и меланхоличен тембър, те продължават да бъдат символ на бунта срещу клишетата и комерсиалното“, коментират от екипа на фестивала.



Преди тях са Me And My Devil, Ali и Lek City Case.

Тази година Rebel Rebel добавя и нов акцент към програмата си с два специални DJ сета, които ще поддържат ритъма през двете фестивални вечери, още от първите минути на откриването. Днес фестивала ще открие Rado Gergoff, а утре – Николай Събев (N:Mode).