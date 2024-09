Heptagram открива втората вечер на фестивала Rebel Rebel

Групата Heptagram открива втората вечер на Rebel Rebel IV, съобщават от екипа на фестивала във Варна.

Визионер, мултиинструменталист, автор на музиката и създател на Heptagram e Даниел Иванов. Заедно с Борис Малеванов (барабани) и Радослав Паунов (бас) ще представят на морската сцена в микс от песни от петте си самостоятелно издадени албума.

Вдъхновението за космическите звуци в песните на Heptagram идва от сънища и спомени, божествени седмици и хипнотични неравноделни тактове, а музиката им навява безвремие и безкрайна широта. Концертите на Heptagram са истински емоционално звуково пътешествие – сетлистът тече без прекъсвания, без излишни думи, оставяйки музиката да говори сама за себе си, разказват организаторите от Projector Plus. Актуалният албум на Heptagram излезе в края на миналата година с четири видео сингъла – Submerge.

Упойваща музика за екстремни емоционални състояния и паралелни реалности, това е музиката на Woomb, които са последният акт на Rebel Rebеl тази година.

Дуото между изпълнителя и текстописец Христо Йорданов и композитора и продуцент Георги Линев (Kan Wakan), ще потопи нощта в мечтателност и ще ви отведе на интроспективно пътуване между миналото и бъдещето, уверяват от екипа на фестивала. Песните, които те записват между Лондон и София, вече си проправят път и стигнаха до ефира на американското радио Sirius XM и гръцкото OFF, а мистичният клип към Last Rays попадна в селекцията на Berlin Music Video Awards.

Woomb имаха първи концерти и извън страната - в Белград, Любляна и Букурещ.

Скоро ще излезе и следващият им сингъл - Shape Yourself Around Me, както и дебютното им ЕР. Музиката им е вдъхновена и от общите влияния, които Йорданов и Линев намират помежду си – от Cocteau Twins през Бьорк до Slowdive.