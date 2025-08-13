Подробно търсене

Водач загина в катастрофа между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Снимка: БТА/архив
Хасково,  
13.08.2025 11:14
 (БТА)

Водач загина в катастрофа на третокласен път между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал в 16:30 часа вчера.

Автомобилът е бил управляван от 40-годишен шофьор от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, той е излязъл извън платното вляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво. Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място. Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.

Предишното тежко произшествие със загинал в региона бе на 24 юли, когато 63-годишен шофьор на лек автомобил излезе вдясно извън платното на ул. "Страашимир Дочков" в Свиленград и падна в триметров изкоп.   

