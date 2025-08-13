Подробно търсене

Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си като част от колекцията "Вдъхновяващи жени"

Ива Кръстева
Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си като част от колекцията "Вдъхновяващи жени"
Винъс Уилямс ще има нова кукла Барби с лика си като част от колекцията "Вдъхновяващи жени"
снимка: Mattel via AP
Ню Йорк,  
13.08.2025 10:59
 (БТА)

Американската тенисистка Винъс Уилямс има нова Барби с лика си, част от колекцията "Вдъхновяващи жени" на производителя на кукли, съобщава АП.

Куклата на Уилямс, която ще бъде пусната в продажба в петък, ще бъде в чест на кариерата на тенисистка. Тя ще бъде облечена в екипа, който американката носеше, когато спечели "Уимбълдън" през 2007 година.

Победата на Уилямс за петата от седемте й титли от Големия шлем беше първият път, когато жена получи равен награден фонд като мъжете на турнир от най-високо ниво.

Куклата, предложена за продажба на дребно за 38 долара, ще изобразява Уилямс изцяло в бяло с огърлица от зелен скъпоценен камък, гривна, ракета и тенис топка.

Уилямс също така имаше кукла Барби с лика си през май 2024-а, когато компанията представи девет жени в спорта, като част от честването на 65-годишнината на Барби.

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:35 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация