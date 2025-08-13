В институт на БАН се състоя ваканционно обучение в детското ателие "Електрохимия за зелена енергия"

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) при Българската академия на науките (БАН) посрещна деца на възраст от шест до 12 години от лятната занималня на образователния център „Брейнленд“ (Brainland) в София. Това съобщи пресцентърът на БАН.

Дейностите и лабораториите на ИЕЕС-БАН бяха представени на любознателните гости с кратък видеофилм. Състояха се и занимания по програмата на детското ателие „Електрохимия за зелена енергия“, чиято цел е да запали интереса на малките участници към електрохимичните системи за съхранение и отдаване на електрическа енергия - батерии, суперкондензатори, горивни клетки и други водородни технологии, на които човечеството разчита все повече за ефективно използване на енергията от възобновяеми източници на енергия.

Демонстратори бяха главен асистент д-р Миглена Славова и инженер Дина Иванова, които представиха основните електрохимични източници на ток и принципите им на работа по достъпен и увлекателен начин. Ателието се превърна в истинска работилница за откриватели. Децата експериментираха с изработване на плодова батерия, измерване на напрежението на батерии, получаване на водород чрез електролиза на вода и изпробване на моделна количка, задвижвана със „зелен“ водород. На тръгване от института с голям интерес и вълнение те наблюдаваха и истински електрически автомобили с водород. С много усмивки и въпроси децата направиха първи стъпки в научния свят, устремен към по-чиста и устойчива планета Земя, отбелязват от БАН.