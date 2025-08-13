АГ отделението в Перник възобнови работата си от началото на месеца, каза началникът му д-р Ивайло Лазов

Подробно търсене

Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов/архив
Перник,  
13.08.2025 18:48
 (БТА)

Отделението по акушерство и гинекология (АГ) към Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник възобнови работата си. Това съобщи за БТА началникът му д-р Ивайло Лазов.

През юли т.г. отделението временно преустанови дейност поради невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване. Мярката, продължила до края на месеца, наложи родилки от Перник да се пренасочват към столични лечебни заведения.

Лазов уточни, че АГ отделението в областния град е заработило на 4 август. В момента по график в него работят три местни акушерки, а с дежурства им помагат и няколко техни колежки от Кюстендил. През есента се очаква и останалият персонал на отделението да се върне на работа, поясни още началникът.

 

/БИ/

