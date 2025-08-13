Кьолн счупи трансферния си рекорд, като привлече нидерландски защитник от Мидълзбро

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Petr David Josek
Кьолн,  
13.08.2025 18:47
 (БТА)

Новакът в германската Бундеслига Кьолн подобри трансферния си рекорд за най-скъп футболист, като привлече нидерландския защитник на Мидълзбро Рав ван ден Берг за 8 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси, обявиха от клуба. Досега те бяха платили рекордно за друг защитник - Себастиан Борнау, 8,25 милиона евро през 2019.

"Работихме здраво, за да подпишем дългосрочен договор с Рав и сме много щастливи, че избра Кьолн. Убедени сме, че качествата му ще ни помогнат съществено. Въпреки младата си възраст, Ран вече е натрупал сериозен опит в Чемпиъншип", коментира спортният директор на Кьолн Томас Кеслер.

"Нямам търпение да направя следващата голяма крачка в кариерата си - ФК Кьолн. Томас (б. а. - Кеслер) изигра голяма роля за решението ми, защото още от началото ме накара да почувствам, че наистина ме искат. Мисля, че семейството на Кьолн ми подхожда идеално", каза самият Ван ден Берг, който е младежки национал на Нидерладия. 

/ХБ/

