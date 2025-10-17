Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2025
БТА, Снимка: Анелия Цветкова, архив
София,  
17.10.2025 18:25
 (БТА)
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.08687 0.920073
Бразилски реал BRL 10 3.08213 3.24451
Канадски долар CAD 1 1.19309 0.83816
Швейцарски франк CHF 1 2.11281 0.473303
Китайски ренминби юан CNY 10 2.35087 4.25374
Чешка крона CZK 100 8.04603 12.4285
Датска крона DKK 10 2.6186 3.81883
Британска лира GBP 1 2.24937 0.444569
Хонконгски долар HKD 10 2.15561 4.63906
Унгарски форинт HUF 1000 5.01842 199.266
Индонезийска рупия IDR 10000 1.00995 9901.48
Израелски шекел ILS 10 5.06429 1.97461
Индийска рупия INR 100 1.9028 52.5541
Исландска крона ISK 100 1.37735 72.6032
Японска йена JPY 100 1.11316 89.8343
Южнокорейски вон KRW 1000 1.17865 848.428
Мексиканско песо MXN 100 9.0946 10.9955
Малайзийски рингит MYR 10 3.96206 2.52394
Норвежка крона NOK 10 1.66747 5.99711
Новозеландски долар NZD 10 9.59681 1.04201
Филипинско песо PHP 100 2.87914 34.7326
Полска злота PLN 10 4.60737 2.17044
Румънска лея RON 10 3.84348 2.60181
Руска рубла * RUB      
Шведска крона SEK 10 1.77319 5.63955
Сингапурски долар SGD 1 1.29311 0.773329
Тайландски бат THB 100 5.11021 19.5687
Турска лира TRY 100 3.99141 25.0538
Щатски долар USD 1 1.67437 0.59724
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.63482 10.379
Злато (в трой унции) XAU 1 7084.6  
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.		  

