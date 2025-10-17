Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2025
|Наименование
|Код
|За единица валута/злато
|Лева (BGN)
|Обратен курс: за един лев
|Австралийски долар
|AUD
|1
|1.08687
|0.920073
|Бразилски реал
|BRL
|10
|3.08213
|3.24451
|Канадски долар
|CAD
|1
|1.19309
|0.83816
|Швейцарски франк
|CHF
|1
|2.11281
|0.473303
|Китайски ренминби юан
|CNY
|10
|2.35087
|4.25374
|Чешка крона
|CZK
|100
|8.04603
|12.4285
|Датска крона
|DKK
|10
|2.6186
|3.81883
|Британска лира
|GBP
|1
|2.24937
|0.444569
|Хонконгски долар
|HKD
|10
|2.15561
|4.63906
|Унгарски форинт
|HUF
|1000
|5.01842
|199.266
|Индонезийска рупия
|IDR
|10000
|1.00995
|9901.48
|Израелски шекел
|ILS
|10
|5.06429
|1.97461
|Индийска рупия
|INR
|100
|1.9028
|52.5541
|Исландска крона
|ISK
|100
|1.37735
|72.6032
|Японска йена
|JPY
|100
|1.11316
|89.8343
|Южнокорейски вон
|KRW
|1000
|1.17865
|848.428
|Мексиканско песо
|MXN
|100
|9.0946
|10.9955
|Малайзийски рингит
|MYR
|10
|3.96206
|2.52394
|Норвежка крона
|NOK
|10
|1.66747
|5.99711
|Новозеландски долар
|NZD
|10
|9.59681
|1.04201
|Филипинско песо
|PHP
|100
|2.87914
|34.7326
|Полска злота
|PLN
|10
|4.60737
|2.17044
|Румънска лея
|RON
|10
|3.84348
|2.60181
|Руска рубла *
|RUB
|Шведска крона
|SEK
|10
|1.77319
|5.63955
|Сингапурски долар
|SGD
|1
|1.29311
|0.773329
|Тайландски бат
|THB
|100
|5.11021
|19.5687
|Турска лира
|TRY
|100
|3.99141
|25.0538
|Щатски долар
|USD
|1
|1.67437
|0.59724
|Южноафрикански ранд
|ZAR
|100
|9.63482
|10.379
|Злато (в трой унции)
|XAU
|1
|7084.6
|Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.
