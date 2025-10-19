Тържествена сесия по случай празника на града ще се състои днес в Дупница, съобщиха от общинската администрация. Заседанието на Общинският съвет ще започне с приветствие на кмета Първан Дангов и поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на "Свети Йоан Рилски – Чудотворец".

Съветниците ще разгледат няколко докладни във връзка с удостояването с отличия почетен знак и почетна значка за жители на общината. Предвижда се с почетен знак да бъде отличена Никол Окоро, която втори сезон е част от отбора на ЦСКА и от Националния отбор - девойки по волейбол. През миналата година отборът зарадва България с европейска шампионска титла и сребро на Балканското първенство. През настоящата година Никол, заедно със съотборничките си, застана на върха на световната шампионска стълбица по волейбол за девойки.

В дневния ред за предстоящото заседание е включено удостояване с отличие "Почетен знак на Община Дупница" за педагозите Райна Хаджийска и Виолета Инкьова, както и връчването на почетна значка на Община Дупница“ на Елена Марулевска - създател и ръководител на арт ателие "Дон Кези".

В докладна записка от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов, и Георги Георгиев, и Христо Михалчев – общински съветници от КОД-ВМРО, се предлага именуване на улица на името на Сашо Паргов.

Сашо Милчов Паргов е български футболист, нападател. Голмайстор № 1 в историята на Марек (Дупница) със 167 шампионатни гола. Паргов е на първо място по голове във вечната ранглиста на Марек, както в А група, така и в Б група. Общо изиграва 465 шампионатни мача, в които бележи 167 попадения - 289 мача със 72 гола в елита и 176 мача с 95 гола във втория ешелон.

Има 6 мача с два гола в евротурнирите - 4 мача с 2 гола в Купата на УЕФА и 2 мача в Купата на носителите на купи. На 14 септември 1977 г. бележи историческия дебютен гол за Марек в евротурнирите при домакинската победа с 3:0 срещу унгарския Ференцварош. На 2 ноември същата година реализира втория гол във вратата на легендарния Сеп Майер при успеха с 2:0 срещу Байерн (Мюнхен). Приключва кариерата си на 35-годишна възраст през 1981 г. Впоследствие работи като треньор в клуба. Сашо Паргов почина на 20 юли 2025 година.