Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" е интензивен на изход за товарни автомобили

Асен Бояджиев
Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (архив)
София ,  
19.10.2025 08:20
 (БТА)

Трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни хора в обекта.

/АБ/

