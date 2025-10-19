Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена днес в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" край с. Скрино, община Бобошево от 9:00 ч. Това ще е първото служение на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в манастира, казаха за БТА от Софийската митрополия.

На днешния ден - 19 октомври, наричан от населението около Рилския манастир и Дупнишко Отчовден (Денят на отеца), се отбелязва пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски в град Средец. Село Скрино се сочи за родно място на българския светец. Според преданията в района е имало малък параклис, а над манастира съществува скална ниша, която се почита като първата отшелническа пещера на св. Йоан Рилски.

Манастирът се намира на около 6-7 км северозападно от град Бобошево, в планината Бобошевски Руен – част от масива Осогово.