Президентът на Унгария Тамаш Шуйок ще бъде на официално посещение в България по покана на българския президент Румен Радев

Днес и утре президентът на Унгария Тамаш Шуйок ще бъде на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев днес и утре. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство днес. Сред темите във фокуса на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.

Днес двамата президенти ще посетят Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян, съобщиха още от прессекретариата. Там ще бъдат представени изложбата „В памет на едно обаяние“ и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г. По-рано през деня двамата президенти ще посетят Бачковския манастир и къща музей „Ласло Наги“ в Смолян.

Със серия културни събития в България и Унгария ще бъде отбелязан Денят на българо-унгарското приятелство, който се чества на 19 октомври от 2016 г. насам. Това съобщи за рубриката “БГ Свят” на БТА Светла Кьосева – главен редактор на двуезичното списание за култура и обществен живот „Хемус”.