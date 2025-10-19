Австралия защити плана си да депортира хора с отказани визи в малката тихоокеанска държава Науру

Австралия защити плана си да депортира стотици хора, на които им е била отказана австралийска виза, в малката тихоокеанска държава Науру през следващите 30 години. За целта Канбера е готова да отдели 2,5 милиарда австралийски долара (1,62 милиарда щатски долара), но среща критики от правозащитни организации, предаде Ройтерс.

През септември правителството на Австралия подписа споразумение с Науру за презаселване на хора, на които е отказана бежанска виза заради криминални присъди.

Австралийският министърът на вътрешните работи Тони Бърк заяви днес, че 30-годишните визи, издадени на депортираните, ще им дадат право да работят в Науру. Населението на страната, която заема площ от едва 21 кв. км, е 12 000 души.

"Аз лично инспектирах жилищата и здравните заведения там и стандартът е добър", заяви Бърк пред телевизия "Острелиън броудкастинг корп".

През септември правозащитната организация "Хюман райтс уоч" (Human Rights Watch) съобщи, че търсещи убежище, принудително прехвърлени от Австралия в Науру, са починали вследствие на медицинска небрежност и самоубийства.

Според Бърк здравните заведения на острова са "много над" това, което някои хора предполагат за техните стандарти.

Съгласно споразумението с Австралия Науру ще получи 400 милиона австралийски долара авансово за създаване на фонд за програмата за презаселване, както и още 70 милиона австралийски долара годишно за период от 30 години.

Науру ще реши кои чужденци да приеме, но Австралия може да си възстанови средствата, ако програмата не отговори на очакванията ѝ.

На територията на Науру вече функционира финансиран от Австралия център за обработка на молби за убежище, заради който миналата година страната получи 200 милиона австралийски долара, или две трети от приходите си.