Все по-често се диагностицират млади жени с рак на гърдата, включително и 18-20-годишни, каза д-р Гаврил Наков

Все по-често се диагностицират млади жени, засегнати от рак на гърдата, включително жени на възраст 18-20 години. Това каза в интервю за БТА д-р Гаврил Наков от Клиниката по образна диагностика на "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда" в Световния ден за борба с рака на гърдата.

Това е негативната тенденция, но позитивната е, че хората все повече искат да отидат на профилактичен прегледи, добави той.

Няколко са причините за появата на рак на гърдата – мутация на ген, начин на живот, стрес, липса на физическа активност, лоша храна, посочи лекарят. По думите му сред съвсем младите жени появата на болестта е основно заради генетична мутация. Проблемът при тях е, че малко по-късно се открива заболяването, тъй като то не се очаква в тази ранна възраст, а когато го открием, то е в по-късен стадий, каза още д-р Наков. И тъй като не е очаквана, сред съвсем младите жени болестта не е открита по време на профилактичен преглед, а в резултат на някакво оплакване – болка, промяна в цвета на кожата, промяна във формата на гърдата, напипване на бучка в гърдата, изтичане на секрет, промени под мишницата. Такива симптоми трябва да накарат пациента по-бързо да отиде на преглед.

Жените

Младите жени, които нямат в семейството си роднина, засегнат от рак на гърдата, да се изследват веднъж годишно чрез ехография, като това е напълно достатъчно, съветва лекарят. По-важното е за жените след 40-45-годишна възраст - веднъж на две години да се изследват чрез мамография, тъй като това е стандартът, с който се прави скрининг за рак на гърдата. По този начин рано откриваме заболяването, посочи още той. По думите му страхът от мамография и облъчването е неоснователен. Облъчването е толкова колкото е нормалният радиационен фон в страната ни, който всеки човек приема за 3-6 месеца, добави д-р Наков.

Рак на гърда при мъжете

При мъжете заболяването се среща доста по-рядко, като основната причина е генетичният фактор, допълни лекарят. Мъжете, засегнати от болестта, са минимална част от общата популация.

Наследственост

Има наследствена обремененост за рак на гърда, но тя се доказва с генетичен тест. Това не означава, че всяка жена трябва да се подложи на тестване. Тези тестове се правят сред семейства, в които има заболял от рак на гърдата или при пациенти, при които вече е открито това заболяване и заради онкологичната терапия е необходимо да бъде направено такова изследване. За всички останали няма нужда да се прави, посочи още той.

Скрининг за рак на гърдата няма

Популационен скрининг за рак на гърдата в България няма. Имаме форма на скрининг, която не включва ходенето или задължаването на пациента веднъж на две години да отиде на изследване. У нас жената си взима направление от личния си лекар и отива на мамография. НЗОК заплаща веднъж на две години мамографията за жени между 50- и 69-годишна възраст, независимо дали жената има оплаквания. Трябва да има нормален скрининг, в който жени след 45-годишна възраст и до 74-годишна възраст веднъж на две години да се изследва с мамография, каза още д-р Наков.

Съвети

Нормална физическа активност – 2-3 пъти в седмицата, избягване на вредни храни, понижаване на нивата на стрес са начините за намаляване на риска от рак на гърдата. Физическата активност и поддържането на нормално телесно тегло водят до редукция на мастната тъкан в тялото, което намалява риска от поява на болестта. Всички жени след 30-годишна възраст да ходят редовно на лекар, а след навършване на 40-годишна възраст, да се изследват чрез мамография, призова д-р Наков. Изключително важно е изследването да се извърши от лекари-специалисти, подчерта лекарят.

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, през 2024 г. новооткритите случаи на рак на гърдата са 3048, като 2989 от тях са сред жени. От юли 2024 г. направленията за ехография и за мамография на млечна жлеза имат двумесечна валидност.