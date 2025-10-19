Преди две години в Деня на Перник бе открит Националният пресклуб на БТА в града

На 19 октомври 2023 година – в Деня на Перник – е открит Националният пресклуб на БТА в града.

На официалното откриване присъстват генералният директор на БТА Кирил Вълчев, областният управител на Перник Людмил Веселинов и заместник-кметът на общината Стефан Кръстев.

Пресклубът се намира в сградата на Минната дирекция на площад "Св. Иван Рилски" № 1 и е с площ 60.70 кв. м. Националният пресклуб на БТА е място за пресконференции, дискусии, изложби, за общуване между медии, представители на бизнеса, политиката, културата, спорта.

На 20 септември 2023 г БТА получи управлението върху имота - публична държавна собственост в Перник. Това стана по силата на решение на Министерския съвет.

В Перник през годините кореспонденти на БТА са били Ангел Боянов, Иван Димитров, Константин Мечев, Илия Наумов, Перка Ванкова, Асен Асенов. От края на 70-те години на 20-и век кореспондент на БТА в Перник е Христо Гатов. От 1991 г. е Елка Робева, първоначално като нещатен, а от 1995 г. като щатен кореспондент. От 1 ноември 2022 г. кореспондент в града е Милен Миланов.

Общо пресклубовете на БТА към момента вече са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.



