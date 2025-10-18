Възможностите за развитие на социалните предприятия с европейски средства ще бъдат представени на информационна среща в Пазарджик

Експерти от Областния информационен център(ОИЦ) в Пазарджик ще представят възможностите, които предлага процедура "Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 г. Това съобщи управителят на Центъра Радослав Пешалов.

За участие са поканени общинските администрации, местният бизнес, стартиращи предприемачи, социални предприятия, общински предприятия, неправителствени организации, читалища и граждани.

На информационната среща, насрочена за 21 октомври, ще бъдат разяснени условията за кандидатстване по процедурата, допустимите кандидати, дейности и целеви групи, финансовите параметри, критериите за оценка и често допусканите грешки.

Целта е да се обяснят възможностите за развитие и укрепване на социалните предприятия чрез създаване на устойчиви работни места за хора в неравностойно положение, повишаване на професионалните и дигитални умения и насърчаване на партньорства между бизнеса, общините и неправителствения сектор за утвърждаване на социалната икономика на местно ниво.

Пешалов уточни, че размер на безвъзмездната помощ на проект е от 50 000 лв. до 586 749 лв., като няма изискване за съфинансиране от страна на одобрените кандидати . Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 14 ноември чрез ИСУН 2020.



