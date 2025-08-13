Сериозни проблеми със свободата на изразяване и свободата на медиите има в Турция според доклад на Държавния департамент

Миналата година ограничаването на свободата на изразяване и свободата на медиите е сред серизоните проблеми, свързани с нарушаването на правата на човека в Турция, се посочва в доклад на Държавния департамент на САЩ.

Значителните проблеми с правата на човека включват също така достоверни сведения за произволни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, а също транснационални репресии срещу лица в друга държава, се отбелязва в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ на неговия сайт.

Правителството предприе ограничени стъпки да идентифицира и накаже длъжностни лица, извършили нарушения на правата на човека, пише още в документа.

Според доклада през 2024 г. турското правителство „е ограничило правото на изразяване на различни медии и членове на пресата“, като същевременно е отчетен значителен ръст на случаите на арести на журналисти заради „критики към правителството“. Освен в броя на арестите, докладът отчита и значителен ръст в случаите на съдебно преследване срещу журналисти, инфлуенсъри, блогъри и граждани, които са участвали в интервюта на улицата или са изразили определени позиции в социалните мрежи.

„Тези, които пишат или говорят по деликатни теми или критикуват правителството, рискуват да загубят работата си, да бъдат глобени и да бъдат арестувани“, посочва още докладът.

Освен това Държавният департамент констатира, че сблъсъците между турските сили за сигурност и терористичната организация Кюрдската работническа партия и свързания с нея организации са продължили и миналата година и "са довели до нараняване или смърт на членове на силите за сигурност, терористи и цивилни при трансгранични действия в Сирия и Ирак."

„Правителството не публикува информация за усилията за разследване или преследване на негови служители за неправомерна или неволна смърт на цивилни, свързани с антитерористични операции,“ се посочва в доклада.