ХИНА: Средната нетна заплата в Загреб през май е била 1652 евро

Средната месечна нетна заплата, изплатена на заети в юридически лица в град Загреб за май тази година, възлиза на 1652 евро, с 0,6% повече спрямо април и с 8,8% повече спрямо май миналата година, предаде хърватската агенция ХИНА.

Медианната нетна заплата за май е била 1403 евро, което означава, че половината от заетите жители на Загреб са печелили по-малко от тази сума, а другата половина са печелили повече.

Според данни на Градската служба за икономика, екологична устойчивост и стратегическо планиране най-високата средна месечна нетна заплата от 2511 евро имат работещите в юридическите лица във финансовата сфера, с изключение на застрахователните и пенсионните фондове.

Най-ниската заплата е регистрирана в производството на кожа и свързани с нея изделия - 942 евро.

В сравнение със средната месечна заплата за май на национално ниво, която възлиза на 1451 евро, средната нетна заплата в Загреб за май е по-висока с 201 евро.

Средната месечна брутна заплата на служител в юридически лица в град Загреб за май тази година възлиза на 2363 евро, което е с 0,6% повече спрямо април и с 9,1% повече спрямо май 2024 г.

