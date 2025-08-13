Полша ще бъде съперник на българския национален отбор по волейбол за жени до 21 години на четвъртфинала на Мондиала

Отборът на Полша се наложи над Пуерто Рико с 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) на осминафиланите на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Сурабая, Индонезия. Полякините не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, като бяха с класа над съперника си.

Така тимът на Полша ще бъде съперник на България на четвъртфиналите в турнира. Двубоят е в петък от 9:00 часа сутринта българско време. За да стигне до тази фаза тимът, воден от Драган Нешич, надигра отбора на САЩ с 3:0.