Полша ще бъде съперник на българския национален отбор по волейбол за жени до 21 години на четвъртфинала на Мондиала

Христо Бонински
Снимка: volleyballworld.com
Сурабая, Индонезия,  
13.08.2025 19:03
 (БТА)

Отборът на Полша се наложи над Пуерто Рико с 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) на осминафиланите на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Сурабая, Индонезия. Полякините не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, като бяха с класа над съперника си. 

Така тимът на Полша ще бъде съперник на България на четвъртфиналите в турнира. Двубоят е в петък от 9:00 часа сутринта българско време.  За да стигне до тази фаза тимът, воден от Драган Нешич, надигра отбора на САЩ с 3:0.

/ХБ/

