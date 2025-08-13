Подробно търсене

"Евъргранд" ще бъде делистната от борсата в Хонконг в края на август

Бойчо Попов
Мъж минава покрай входа на централата на "Евъргранд" в Хонконг в понеделник, 4 октомври 2021 г. Снимка: AP Photo/Vincent Yu, архив
Хонконг,  
13.08.2025 19:06
 (БТА)

Китайската компания за недвижими имоти "Евъргранд" (Evergrande) ще бъде свалена от Хонконгската фондова борса в края на август, съобщи ДПА.

Миналата седмица дружеството е получило писмо от регулаторния орган, с което е информирано, че Комитетът по листванията на борсата е взел решение за изваждането му от търговия. Основание за това е фактът, че ценните книжа на "Евъргранд" са били спрени от търговия за непрекъснат период от 18 месеца.

Компанията е обявила, че няма да иска преразглеждане на решението. Акциите ще бъдат свалени от търговия на 25 август.

Търговията с акции на "Евъргранд" беше преустановена от началото на 2024 г., след като през януари съд в Хонконг нареди ликвидацията на дружеството, припомня БТА. 

Компанията не успя да преструктурира дълговете си и беше принудена да влезе в процес на ликвидация, а слабият имотен сектор в Китай замъглява перспективите за преструктуриране на дълговете от конкурентите ѝ. Имотният пазар в Китай, който преди време беше ключов двигател на растежа на втората по големина икономика в света, отбелязва спадове от много години насам въпреки многократните опити на правителството да съживи слабото търсене от потребителите. Строителните компании пък трябва да се справят с влошаващ се паричен поток, но облигационерите им не са склонни да поемат по-големи загуби от инвестициите си, което забавя преговорите между компании и кредитори, коментира Ройтерс. 

Капитализацията на "Евъргранд", която преди време надхвърляше 400 млрд. хонконгски долара (около 51 млрд. щатски долара), се сви до 2,2 млрд. хонконгски долара към момента на замразяване на търговията.

Делистването на някогашната престижна китайска корпорация ще се прибави към негативните настроения около други строителни компании, които се борят да избегнат съдебна ликвидация, като търсят подкрепата на кредиторите си за преструктуриране на дълговете.

"Евъргранд" не е листната на фондовия пазар в континенталната част на Китай.

/БП/

