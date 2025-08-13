Агентът на Райола: "ПСЖ не проявява уважение към Донарума“

Агентът на вратаря на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума, Енцо Райола, коментира решението на италианеца да напусне френския клуб.

„Шокирани сме от ПСЖ. Клубът не проявява уважение към нас след четири години съвместна работа. Ще обсъдим ситуацията и с нашия правен отдел. Джиджо дори беше готов да намали заплатата си, но ПСЖ отново промени условията“, цитира думите на Райола журналистът Фабрицио Романо в социалната мрежа X.

Донарума се присъедини към ПСЖ през 2021 г. Оттогава той е изиграл 161 мача за парижани и е спечелил десет трофея, включително четири титли във Франция и Шампионската лига през сезон 2024/25.

26-годишният италиански вратар не беше включен в състава на ПСЖ за мача за Суперкупата на УЕФА срещу Тотнъм. Това решение е взето от старши треньора на парижани Луис Енрике. На 12 август Донарума обяви раздялата си с клуба.