Отборът на Португалия никога не е бил по-обединен, смята халфът Жоао Палиня

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Armando Franca
Лисабон,  
07.10.2025 21:47
 (БТА)

Халфът на националния отбор на Португалия Жоао Палиня заяви, че тимът никога в миналото не е бил толкова обединен и мотивиран. Футболистът на Тотнъм направи това преди световните квалификации с Ирландия и Унгария.

"Мисля, че минаваме през много позитивен период. В последно време спечелихме Лигата на нациите и направихме някои важни победи, като това носи голяма увереност. Днес, като гледаме около нас, виждаме самочувствието на всички съотборници. Винаги сме имали качество, но отборният дух и обединението са по-големи от преди. Може би точно това ни е липсвало в определени моменти. усещам, че тимът е единен, с огромно желание да печели трофеи. Много сме мотивирани, не само играчите, но и целият щаб. Това е голямата ни сили днес", сигурен е дефанзивният халф, който доскоро бе футболист на Байерн Мюнхен. 

/ХБ/

