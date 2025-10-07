Голямото решение на ЛеБрон Джеймс се оказа част от рекламна кампания

След като всички фенове на ЛеБрон Джеймс бяха притаили дъх след анонса на американеца, че ще направи "решението на всички решения", като се прогнозираха, че легендата ще обяви края на кариерата си, се оказа, че това е част от рекламната кампания на известна марка за коняк.

Той възбуди страстите с повторение на съобщението от лятото на 2010 с "решението", когато напусна сензационно отбора на Маями Хийт.

Така феновете на баскетбола могат да продължат да гледат 40-годишния Джеймс с фланелката на Лос Анджелис Лейкърс. В крайна сметка баскетболистът обяви, че ще използва таланта си в полза на световно известната марка коняк "Хенеси".