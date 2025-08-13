Общо 10 са доброволните формирования, които могат да се включат в гасенето на пожари във Великотърновска област

Десет са доброволните формирования, които могат да се включат в гасенето на пожари във Великотърновска област, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

От началото на юли доброволците участват както в гасенето на пожари, така и в обучения за граждани и млади хора как да се справят в ситуации с възникнал пожар. През юли на територията на областта са възникнали 200 пожара, 43 от тях са с материални щети, пострадал е един гражданин. От началото на годината заради пожар са загинали трима души, а петима са пострадали, сочи статистиката на противопожарната служба. Пожарите от началото на годината са 745, от тях 172 – с материални щети, като най-сериозните са за изгорели покривни конструкции, общо 1335 квадратни метра.

Горските площи, засегнати от пожари, са в размер на 252 декара, 240 декара са изгорелите фуражни култури, а посевите са 215 декара. Балите със сено, които са изгорели, са 550. Най-честата причина за пожарите през летните пожароопасни месеци е небрежност и безотговорност в работата с огън, посочиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново.

От противопожарната служба припомнят, че паленето на огън за приготвяне на зимнина трябва да се извършва на безопасно разстояние от жилищни сгради, помощни постройки, горими огради, автомобили и сухи треви и храсти, огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след ползване - да се загаси с вода и пръст, а мястото трябва да е под наблюдение поне един час след погасяване на огъня. Изключително опасно е изхвърлянето на кибритени клечки и фасове в горима среда, както и на стъклени материали, които могат да рефлектират като лупа и да предизвикат пожар. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър, който може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да има възможност за навременна и адекватна реакция.

Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне. От пожарната предупреждават да не се пали огън при никакъв повод, когато са обявени кодове за опасност от високи температури и екстремални нива на индекса на пожароопасност. Във връзка с високия риск от възникване на горски пожари служители на РДПБЗН Велико Търново извършват съвместни проверки с представители на Регионална дирекция по горите на територията на областта с особено внимание към туристическите маршрути, заслони, водни обекти, горските територии и в близост до тях. Мерките са съгласувани с Областната администрация и местните власти.

Мерки за защита от пожари в горските територии в региона обсъдиха различни институции на среща при областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева днес. В срещата се включиха представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново, Областната дирекция на МВР – Велико Търново, Регионалната дирекция по горите – Велико Търново, Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, горските стопанства от региона, както и на десетте общини.

Областният управител припомни и задължението на кметовете за сключване на договори със собственици на тежка техника, която да се използва при евентуални кризисни ситуации. Акцент бе поставен и върху необходимостта от налагане на санкции за ограничаване на нерегламентираните сметища, които също създават сериозни предпоставки за проблеми. На срещата бе обсъдена възможността чрез заораване около гробищните паркове да се намали разпространението на пожари. Участниците в срещата коментираха и възможностите на местата, където има водни режими, да бъде извършена проверка и анализ за намиране на алтернативни методи за снабдяване с вода, за да се подпомогнат при нужда екипите на пожарната.



