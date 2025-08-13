АПА: Австрийските въоръжени сили са в готовност за борба с евентуални горски пожари в Австрия

Австрийският министър на отбраната Клаудия Танер подчерта днес, че във връзка с регионалния риск от горски пожари в някои части на Австрия въоръжените сили на страната са в готовност да се отзоват на помощ при нужда, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

В тясна координация с организациите на цивилни за справяне с извънредни ситуации, австрийските военнослужещи и специализираното оборудване ще бъдат на разположение за всякаква подкрепа.

"Военнослужещите ни са оптимално обучени и разполагат с оборудване за оказване на спешна помощ в извънредни ситуации. Подготвени сме за всякакви случаи", заяви Танер.

През последните години австрийските въоръжени сили вече няколко пъти са помагали в борбата с горски и полски пожари.

