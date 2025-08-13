Подробно търсене

Полша сключи сделка на стойност 3,8 млрд. долара за модернизиране на изтребители Ф-16

Симеон Томов
Полша сключи сделка на стойност 3,8 млрд. долара за модернизиране на изтребители Ф-16
Изтребители Ф-16 на Военновъздушните сили на Полша в небето над Варшава по време на честванията по случай Деня на въоръжените сили на Полша (15.08.2025 г.). Снимка: АП/ Czarek Sokolowski
Варшава ,  
13.08.2025 18:23
 (БТА)
Полша сключи сделка на стойност 3,8 милиарда долара за модернизиране на военновъздушния си флот от изтребители Ф-16, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на полския министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. 

Полша увеличава разходите си за отбрана от началото на войната в Украйна и планира да отделя 5 процента от брутния си вътрешен продукт (БВП) за въоръжените си сили през 2026 г. 

Военновъздушните сили на Полша разполагат с 48 изтребителя Ф-16 С/D Блок 52+, които са доставени в страната между 2006 и 2008 г., съобщи полската новинарска агенция ПАП. 

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви на пресконференция, че дейността по модернизацията ще се извърши във военния авиозавод в Бидгошч. "Настоящите способности на Ф-16 във вариант (C/D) са добри, но 20 години по-късно те не вече са недостатъчни срещу съвременните заплахи", подчерта той. 

"Трябва да подобрим разузнавателните способности, комуникацията, интеграцията на (многоцелевите стелт) изтребители Ф-35, танковете "Ейбрамс" (M1 Abrams) и хеликоптерите "Апачи", както и способността да оперираме във всяка област, добави той. 

По-рано този месец Полша сключи втора сделка на стойност няколко милиарда долара с южнокорейската промишлена група "Хюндай Ротем" (Hyundai Rotem) за доставка на танкове.



 

 

 

 

/ВС/

