Свиленград получи одобрение на проектни дейности по Програма "Развитие на регионите" за 16,575 млн. лева

Община Свиленград получи одобрение за проектни дейности по Програма "Развитие на регионите" 2021–2027, които са част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът "Преодоляване на неравенствата в Южен централен район (ЮЦР) в периферни общини по направление Хасково – Харманли – Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове" ще се изпълнява съвместно с водещ партньор – община Хасково.

В рамките на проекта в Свиленград ще бъдат подготвени и реализирани инфраструктурни обекти на обща стойност 16 574 722,65 лв. През следващите 36 месеца ще се изградят велоалея от кв. "Гебран" до кв. "Кап. Петко войвода", спортни площадки в Основно училище "Любен Каравелов" в Свиленград и в Основно училище "Христо Ботев" в с. Левка, където ще се приложат и мерки за енергийна ефективност.

Предвидени са също изграждане на Кризисен и Общностен център в Свиленград, Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в с. Левка, благоустрояване на междублокови пространства в кварталите "Изгрев", "Простор" и в зоните северно и южно от ул. "Младост". Ще бъде осигурен и оборудван мобилен лекарски кабинет за обслужване на населените места в общината.

Планира се построяване на спортна зала за масов спорт в Свиленград, както и създаване на интегриран туристически продукт за екологичен, културен и винен туризъм по партньорски проект с общините Хасково и Харманли.

БТА припомня, че Свиленград заложи в бюджета си за тази година инвестиционна програма за 16,010 млн. лева.

На пресконференция на 20 май т. г. управителят на Областния информационен център в Хасково Евгени Консулов анонсира започването на информационна кампания по новата покана за КИТИ във всички 11 общини на област Хасково като информира, че предвидените средства по този инструмент за ЮЦР за развитие са максимум 125 милиона лева.