Бургаският свободен университет ще участва в нов международен проект по програма "Еразъм+“

Бургаският свободен университет (БСУ) спечели европейско финансиране за проект по програма "Еразъм+“, съобщиха от висшето училище.

Проектът е озаглавен "Spin over – Стратегическо насърчаване на иновациите и развитието на новите медии за предприемачески инициативи в образованието и научните изследвания“ и е одобрен с висока оценка от 87 точки. Той е класиран на седмо място сред десетки кандидатствали предложения.

Общият бюджет на проекта възлиза на 400 000 евро, а неговата продължителност ще бъде 32 месеца – от 1 септември 2025 година до 30 април 2028 година. "Основната цел на проекта е да насърчи иновациите и предприемачеството сред младите изследователи и стартиращите компании, произлизащи от академичната среда“, посочват от БСУ. Ще бъдат разработени съвременни обучителни материали в области като научна комуникация, дигитално разказване на истории и маркетинг с изкуствен интелект.

Проектът предвижда също така "създаването на многоезични отворени образователни ресурси, достъпни за широк кръг от обучаеми в сферата на предприемачеството и дигиталните технологии“. Сред основните приоритети са подпомагане на университетските стартъпи в прехода от научни изследвания към пазарна реализация, повишаване на дигиталната и AI грамотност на младите иноватори, както и изграждане на силни партньорства между университети, инкубатори и изследователски паркове в Европа, уточняват от университета.

Партньори по проекта са Политехнически институт на Порталегре, Португалия, университет на Патра, Гърция, Варшавски университет по мениджмънт, Полша, университет "EIA SA – Atlântica“, Баркарена, Португалия, университет "Мугла Ситки Кочман“, Мугла, Турция и Digital Research & Communication S.R.L., Рим, Италия. Ръководител на проекта от българска страна е ректорът на Бургаски свободен университет проф. д-р Милен Балтов.