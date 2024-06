Групата Ali ще има концерти в София, Пловдив, Варна и Бургас

Групата Ali ще има концерт в София, на 13 юли, в „Маймунарника“, съобщават от Projector Plus.

Софийският концерт е един от последните за музикантите преди излизането на дебютния им албум тази есен.

В Бургас Ali гостува на 8 септември. Следват изпълненията на два летни фестивала – Hills of Rock 2024, където ще свирят на 25 юли (Пловдив), и на 6 септември в рамките на Rebel Rebel By The Sea във Варна.

В Ali са Али Абдала – вокали и китара, Емил Доков – беквокали, Калоян Димитров – бас китара, Петар Шварц – китара, Антони Иванов – китара, и Орлин Станчев – барабани.

