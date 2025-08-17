Подробно търсене

ОБНОВЕНА Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец
Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
17.08.2025 15:34 | ОБНОВЕНА 17.08.2025 15:46
 (БТА)

Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец, заедно с екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, съобщиха за БТА от общинската администрация във Велико Търново.

По-рано днес неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец. Двете огнища в района на Дебелец са овладени и локализирани от екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", на помощ са се притекли доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски.

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено.

Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен за движение.

Поради труднодостъпния терен овладяването на пожара е затруднено, въпреки усилията на екипите. В тази връзка е отправено искане за включване на хеликоптер в потушаването на пожара и срещу неговото разрастване.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Министерството на отбраната съобщиха, че екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" е излетял в 14:20 ч., за да се включи в действията за потушаването на пожара. Военнослужещите помагат в борбата с огнената стихия, като обливат засегнатия от пожара район с вода от въздуха.

Искането за включване на авиационна техника в гасенето на пожара е от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Военнослужещите оказват помощ на огнеборците по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, обясниха от министерството.

 

/БИ/

