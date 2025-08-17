Националният отбор на България по волейбол за жени загуби срещу Нидерландия на турнира в Китай

България загуби с 2:3 (25:20, 25:22, 17:25, 22:25, 13:15) срещу Нидерландия във втория си двубой от приятелския волейболен турнир за жени в Шънчжън, Китай.

Селекционерът на българския отбор Антонина Зетова отново даде шанс за изява на младите Калина Венева, Димана Иванова, Дарина Нанева и Виктория Нинова, които станаха световни шампионки до 19 години през миналия месец.

Турнирът е част от подготовката на българския тим за предстоящото Световно първенство в Тайланд. На 18 август воденият от Антонина Зетова състав ще играе контрола и с Канада.

В първия си мач от турнира в Китай българките допуснаха поражение с 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) срещу световния шампион Сърбия.