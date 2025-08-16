Подробно търсене

Националният отбор по волейбол за жени отстъпи на Сърбия в контрола

Ивайло Георгиев
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
Шънчжън,  
16.08.2025 15:50
 (БТА)

Женският национален отбор по волейбол на България отстъпи на Сърбия с 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) в първия си мач от приятелския турнир Austiger Cup в Шънчжън. Световният шампион демонстрира превъзходство във всички елементи на играта, като най-сериозната разлика в класата пролича в четвъртия гейм. 

В двубоя за България участие взеха всички състезателки. Най-резултатни с по 9 точки бяха Нася Димитрова и Александра Миланова. Селекционерът Антонина Зетова започна срещата с Лора Китипова, Микаела Стоянова, Димитрова, Христина Вучкова (к), Мирослава Паскова, Миланова и Мила Пашкулева.  

България показа добър баланс при началния удар – 4 аса при 7 грешки. Сърбия рискува повече от сервис, но основната разлика дойде в блокадата (16 точки) и контраатаката (43% ефективност).  

Хена Куртагич се отличи с шест блокади, а Мая Алексич добави още пет. Очаквано най-резултатна за сръбския тим бе Тияна Бошкович, която завърши с 25 точки (59% в атака и пет аса). 

Утре от 12:30 часа България ще изиграе втория си мач от турнира. Съперник е Нидерландия. 

/КМ/

16.08.2025 13:29

България загуби срещу Япония на полуфиналите на Световното първенство по волейбол за дeвойки до 21 години

Българският национален отбор по волейбол за девойки до 21 години отстъпи с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) на Япония на полуфиналите на Световното първенство във възрастовата група. Турнирът се играе в Сурабая, Индонезия.  Ива Дудова изигра нов силен мач

