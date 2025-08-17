Около една година екип от реставратори обновява иконите в трънската църква „Св. Петка“

Близо година отнема на екип от реставратори да обновят иконите в трънската черква „Св. Петка“, разказа за БТА Стефан Стефанов. Той заедно със съпругата си Любомира Стефанова и техни колеги са работили по съхраняването на храма в Трън.

Преди близо месец българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи патриаршеска света литургия в обновения храм „Св. Петка“ в Трън.

Стефанов допълни, че св. Петка е специална за Трънския край, където има много църкви и параклиси.

„Тази църква е много хубава и много силна. Тя беше в доста лошо състояние. Иконостасът беше замазан с няколко слоя блажна боя, стенописите от влагата бяха в доста лошо състояние и се ронеха. Северната страна беше почти загубена“, описа видът на черквата преди да бъде реновирана.

Те са поели ангажимента през 2024 г., като им е отнело близо 12 месеца да го завършат. Стефан Стефанов добави, че имат информация, че между 1777 г. и 1877 г. са рисувани стенописите, друга част от тях са по- нови – от началото на ХХ в. Той предположи, че храмът е построен в началото на IX в. в този му вид, като допълни, че предполага, че преди това е имало друга постройка, която е била по -малка.

Преди да започнат работа реставраторите правят щателно проучване какво се крие зад дебелите пластове боя или строителни материали, с които са били обработвани в годините назад иконите и стените.

Стефан Стефанов разказа, че също така има значение как и къде са изобразени светците. Той даде като пример тези в „Св. Петка“. Заедно с отец Михаил са подредили иконите правилно. Малките икони са били разбъркани, като първият ред е с дванадесетте апостоли, които трябва да се намират от двете страни на Иисус Христос, а той в средата. Иисус Христос обаче не е бил в средата. Над тях, на иконостаса - се намират иконите, които в дясно от света Троица са изобразени празниците на Иисус Христос, а в ляво са празниците на Света Богородица, те също са били разбъркани и неправилно подредени, както и в много лошо състояние.

В църквата „Св. Петка“ са открити и още по-стари два фриза, които са от началото на XVIII в, каза още Стефанов.

„Процесът по реставрация е много бавен и сложен. Изисква се много търпение и усилие. Във всеки един проект ние вграждаме частица от себе си. Не мога да кажа къде сме оставили повече и къде по – малко“, допълни още Стефан Стефанов.

Стефан и Любомира Стефанови са от Костинброд, но работят из цялата страна.