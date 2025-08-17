Сърбия няма да обявява извънредно положение заради инцидентите на антиправителствените протести, заяви сръбският президент

site.btaСърбия няма да обявява извънредно положение заради инцидентите на антиправителствените протести, заяви сръбският президент
Сърбия няма да обявява извънредно положение заради инцидентите на антиправителствените протести, но до няколко дни "очаквайте силна реакция на държавата", каза в обръщение към нацията днес сръбският президент Александър Вучич, цитиран от сръбската национална телевизия РТС.
"Не сме обсъждали обявяване на извънредно положение, а и процедурата за обявяване на извънредно положение е сложна", отбеляза Вучич. "Не сме го обсъждали, но имаме достатъчно мерки, които можем да предприемем в съответствие със закона. Това е крайна мярка".
Той допълни, че държавата ще реагира съвсем скоро, за да "защити гражданите завинаги от престъпленията срещу тях и имуществото им".
"Искам да кажа, че ще видите изненадващите ни решения, а след това идва и решително действие. Ще ви се струва, че сме се отдръпнали, а след това решителност, с всичко, с което разполагаме", каза Вучич. "Ще се противопоставим на външния натиск и ще победим. Необходимо ни е време и отговорът ще бъде по-различен, обещавам, че това няма да продължи дълго".
Сръбският президент обеща, че всички, които са извършили насилие по време на протестите, ще бъдат намерени и арестувани. По думите му антиправителствените протести представляват голяма опасност за държавата, тъй като я въвеждат в "етап на обществено контролиран хаос".
"Целта е да се разтърси системата, да се подкопае доверието в институциите и да се създаде атмосфера на постоянна нестабилност", подчерта още Вучич. "Моето предупреждение към хората е предупреждението, което давам и на себе си, което давам на приятелите си от полицията, които се измъчват с нощен труд - ако не предприемем по-решителни и големи крачки, е въпрос на дни някой да бъде убит".
След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.
На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.
/С-АМ/
