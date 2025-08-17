Разбито от любов сърце погубва императрицата на тангото Ада Фалкон, от чието рождение днес се навършват 120 години

Никой не умира от несподелена любов, но раната от нея може да остави неизлечима следа завинаги. Пример за това е аржентинката Ада Фалкон, наричана императрицата на тангото, от чието рождение днес се отбелязват 120 години. До края на дните си тя не може да преодолее мъката по любовта на своя живот - уругвайския композитор и цигулар Франсиско Канаро, загърбва изключително успешната си сценична кариера и се отдава на самотата.

Историята на Фалкон е достойна за меланхолично танго - точно такова, каквото тя изпълнява през 30-те и 40-те години на миналия век, когато е на върха на славата, пише аржентинското издание "Насион".

Ада Фалкон е голяма звезда за времето си в Аржентина, а гласът й е специфичен - мецосопран, което прави разпознаваеми нейните изпълнения. Впечатлява публиката и със зелените си очи. Записва с най-добрите музиканти, смятана е за пионер в аржентинския шоубизнес. Тя е и една от първите жени там, които шофират автомобил. Фалкон разполага с много скъпи коли, с които обича да обикаля нощния Буенос Айрес. Предпочита европейската мода и бижута, като винаги е изключително стилна. Част е от приятелския кръг на прочутите аржентински изпълнители на танго от този период Карлос Гардел и Енрике Сантос Дисеполо, пише в. "Кларин".

Гласът на Ада Фалкон звучи по радиостанциите - най-популярното средство за масова информация в свят без телевизия. Сред най-големите й хитовете са Yo no se que me han hecho tus ojos, La pulpera de Santa Lucía. Звездата на Фалкон ярко грее на небосклона на тангото през 30-те и 40-те години на миналия век.

Аида Елса Ада Фалконе е родена на 17 август 1905 г. в Буенос Айрес. От малка проявява певчески заложби и едва четиригодишна прави своя дебют на сцена. Нейната майка я насърчава в артистичното призвание. Тя измисля и сценичното й име - Ада Фалкон, което лесно се запомня и е достатъчно кратко за вестникарски статии, както твърдяла. Бързо се разбира, че малкото момиче притежава голям музикален талант, наричат я "бижуто на Аржентина".

Тангото среща своята императрица през 1925 г., когато Ада Фалкон започва студийни записи на първия си албум. Тя е придружена от оркестъра на Освалдо Фреседо, известен аржентински композитор и диригент. Подобни записи се правят в страната за първи път, отбелязва изданието "Насион". Примерът на Фалкон е заразителен и за други изпълнители. Смята се, че тя е сред певиците, прокарали пътя на представителките на нежния пол в шоубизнеса в Аржентина, доминиран тогава от мъже. Според местните медии Ада Фалкон е едва третата жена, записала албум в Аржентина.

Тя е много търсена за участия на живо по радиото, хонорарът й бързо се увеличава. Твърди се, че когато е на върха на своята кариера, получава най-високите доходи в шоубизнеса, като надминава мъжете, което е голяма рядкост. В началото на 30-те години, когато е най-успешният период от кариерата й, Ада Фалкон записва до 15 плочи месечно и се превръща в митична танго певица.

Съдбовно за нея е лятото на 1929 г. Тя записва тангото La morocha с оркестъра на популярния диригент и композитор Франсиско Канаро. Между звездата на танго музиката и композиторът пламва искрата на любовта - започват връзка, която обаче пазят в тайна, тъй като той е женен.

Романсът им продължава 10 години, за него знаят доста хора, макар че публично Фалкон и Канаро не разкриват отношенията си. Той композира за нея най-големия й хит - Yo no sé que me han hecho tus ojos ("Не знам какво ми направиха очите ти"), който е представен за първи път във филма Ídolos de la radio. В лентата участва и самата Ада Фалкон. Освен на музикалната сцена, тя има изяви и в киното. Първата й роля е в немия филм от 1925 г. - Tu cuna fue un conventillo.

През 1938 г. съвместните музикални ангажименти между Фалкон и Канаро приключват, а с тях и отношенията им. Двамата не узаконят връзката си, въпреки силното желание на певицата. Тандемът е в пълен синхрон както в професионалния живот, така и в личния, но композиторът не се осмелява да изостави съпругата си, за да се отдаде на любовта си към певицата, твърди изданието "Кларин". Силно разочарована и с разбито сърце, Фалкон решава да сложи край на връзката.

След това тя рядко се появява и се приема да пее пред публика. При някои от изявите си дори е скрита зад завеса. Раната от несподелената любов започва сериозно да подкопава емоционалното й равновесие и да унищожава професионалната й кариера, пишат местните медии.

През 1942 г. Фалкон записва записва последния си албум с две песни: тангото Corazón encadenado ("Оковано сърце") и валса Viviré con tu recuerdo ("Ще живея със спомена за теб"), след което се сбогува с публичния си живот завинаги.

Ада Фалкон се отказва от луксозния си начин на живот, пеенето и сцената, като се премества с майка си в малка къща в Салсипуедес, аржентинската провинция Кордоба. По-късно постъпва и във францискански манастир. Оттеглянето й от шоубизнеса, където е на върха, е загадка, която вълнува почитателите й. Появяват се различни версии за причините. Според една от тях съпругата на Канаро била приема възможността да разтрогнат брака си, но композиторът не иска да загуби част от имуществото си при развода. Други твърдят, че по-голямата сестра на певицата също е любовница връзка с Канаро, за която императрицата на тангото разбира.

Певицата се появи публично в документален филм за живота й, излязъл през 2003 г., малко след кончината й. Ада Фалкон умира в дом за възрастни хора на 96-годишна възраст, на 4 януари 2002 г. Гробът й е в близост до този на непрежалимия й любим Франсиско Канаро, чиято смърт настъпва през 1964 г.

Къщата в Салсипуедес, където императрицата на тагото живее след оттеглянето си от сцената заедно с майка си, е превърната в музей през 2013 г. с нейни вещи от времето, когато е на върха на славата.