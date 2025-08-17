Федералната служба за сигурност на Русия заяви, че над Смоленската АЕЦ е бил прехванат украински дрон

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) заяви, че над Смоленската АЕЦ е бил прехванат украински дрон, предаде Интерфакс.

"Силите за радиоелектронна борба са свалили безпилотен летателен апарат от самолетен тип... над територията на Смоленската атомна електроцентрала“, пише в изявление на Центъра за връзки с обществеността на ФСС. "По този начин е предотвратена терористична атака на Въоръжените сили на Украйна срещу обект на атомната енергетика", се добавя в текста.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник.

Смоленската АЕЦ се намира на около 100 км югоизточно от град Смоленск. Това е най-голямата атомна електроцентрала в Северозападна Русия.