Федералната служба за сигурност на Русия заяви, че над Смоленската АЕЦ е бил прехванат украински дрон

Николай Велев
Изображение: БТА
Москва ,  
17.08.2025 15:36
 (БТА)

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) заяви, че над Смоленската АЕЦ е бил прехванат украински дрон, предаде Интерфакс. 

"Силите за радиоелектронна борба са свалили безпилотен летателен апарат от самолетен тип...  над територията на Смоленската атомна електроцентрала“, пише в изявление на Центъра за връзки с обществеността на ФСС. "По този начин е предотвратена терористична атака на Въоръжените сили на Украйна срещу обект на атомната енергетика", се добавя в текста.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник. 

Смоленската АЕЦ се намира на около 100 км югоизточно от град Смоленск. Това е най-голямата атомна електроцентрала в Северозападна Русия.

