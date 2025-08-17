Временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при 67-и км по път II-84 Юндола - Разлог, съобщиха от АПИ

Подробно търсене

17.08.2025 14:20
Временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т  при 67-и км по път II-84 Юндола - Разлог в района на Черна Места поради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Лек автомобил и мотоциклет са участници в пътния инцидент, като движението по пътя в участъка Черна Места – Юндола е ограничено, а шофьорите изчакват на място. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. От там допълниха, че е пострадал водачът на мотоциклета.

Вчера, катастрофа с два мотоциклета беше станала на пътя Благоевград - Дупница при разклона за с. Слатино. При маневра на мотоциклет в него е катастрофирал друг, движещ се зад него, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници. 

