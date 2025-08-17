Брентфорд привлече Данго Уатара от Борнемут

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Данго Уатара / Снимка: Adam Davy/PA via AP
Лондон,  
17.08.2025 14:58
Английският футболен клуб Брентфорд счупи трансферния си рекорд, след като привлече нападателя Данго Уaтара от Борнемут с трансфер на стойност 42 милиона паунда, съобщава Sky Sports. Играчът е подписал договор за пет години.

Уaтара, национал на Буркина Фасо, сам поиска да напусне Борнемут и да премине в Брентфорд, който подобри с 12 милиона паунда досегашния си най-скъп трансфер - Игор Тиаго. Бившият футболист на Лудогорец бе привлечен от белгийския Клуб Брюж, който пък го взе от българския шампион.

Уaтара се присъедини към Борнемут през януари 2023 с трансфер от Лориен. Той записа 88 мача за англичаните, в които вкара 11 гола и асистира за още девет.

