Подробно търсене

Близо 8000 бегачи от 66 страни застават на старт в 42-рото издание на Софийския маратон

Георги Крумов
Близо 8000 бегачи от 66 страни застават на старт в 42-рото издание на Софийския маратон
Близо 8000 бегачи от 66 страни застават на старт в 42-рото издание на Софийския маратон
Около 8000 човека ще се включат в 42-рото издание на Софийския маратон в неделя, 10 октомври / снимка: Асен Тонев/БТА
София,  
12.10.2025 07:00
 (БТА)

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят ще застанат на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.

Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и ще се проведе в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите ще стартират в 9:10 часа, а новост тази година е, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра ще стартират заедно в 9:30 часа.

Участниците ще преминат покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от трасето са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в Западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

Тази година Българската телеграфна агенция ще бъде представена от свой отбор в емблематичното състезание. Журналистите, представители на различни редакции в Агенцията, ще се включат с каузата за разделно събиране на боклука.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:16 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация