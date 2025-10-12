Лидерът на опозицията Патрик Ермини спечели президентските избори на Сейшелите, побеждавайки настоящия лидер Вавел Рамкалаван на балотаж, показват официалните резултати, обявени днес, предаде Асошиейтед Прес.

Ермини получи 52,7% от гласовете, а Рамкалаван – 47,3%.

Ермини представлява партията „Обединени Сейшели“, която ръководи страната в продължение на четири десетилетия, преди да изгуби властта през 2020 г. Тя беше управляващата партия от 1977 до 2020 г.

Рамкалаван, от управляващата партия „Линьон Демократик Сеселва“, се стремеше втори мандат.

„Народът се произнесе“, каза Ермини в кратко изявление, след като беше обявен за новоизбран президент. „Приветствам смирено доверието, което народът ми гласува, и официално приемам този мандат с благодарност, с дълбоко чувство за дълг и с непоколебима вяра в силата и характера на сейшелския народ“, добави той.

Ермини заемаше поста председател на Националното събрание от 2007 до 2016 г.

Според него мнозинството от депутатите в парламента ще позволи на партията му „да работи съвместно и конструктивно, за да постигне възможно най-добрите резултати за нашия народ“.

Състезанието между двамата основни кандидати на изборите на Сейшелите беше решено на балотаж, след като на първия тур президентския вот преди две седмици нямаше категоричен победител.