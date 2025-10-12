Журналисти от БТА ще се включат в тазгодишния Софийски маратон с призив за разделно изхвърляне на отпадъците.

От 25 юли БТА започна кампания за събиране на използваните от служителите пластмасови бутилки и кенове. След тази дата те се предават в магазини, в които има автомати за тяхното рециклиране. Получената сума се дарява за добра кауза. От началото на кампанията са върнати 2217 бутилки и кенове, а дарените средства са 111,80 лв.

Организаторите на 42-рия Софийски маратон заявиха във Фейсбук, че ще използват 72 кг пластмаса по-малко на тазгодишното спортно събитие. На подкрепителните пунктове ще бъдат използвани хартиени чаши за вода. С всяко издание се стремим да подобряваме маратона, да намаляваме отпадъците и въздействието върху околната среда и чистотата на нашия град, посочват организаторите. Те призовават участниците и техните поддръжници да отидат на старта с градски транспорт, да ограничите употребата на пластмаса за еднократна употреба и да изхвърлят отпадъците в контейнерите за разделно събиране.

Осем хиляди души от 66 страни ще се включат в 42-рото издание на Софийския маратон.

Зелена БТА

Електромобили и хибриди вече подпомагат работата на репортерите и кореспондентите на БТА в София и в страната. Тридесетте автомобила бяха осветени в края на 2023 г. на Игнажден (20 декември) от Белоградчишкия епископ Поликарп. В двора на агенцията са изградени и три зарядни станции за електрическите автомобили.

Сградата на БТА продължава да се модернизира и да става все по-достъпна. В началото на 2024 г. бе пуснат в експлоатация новоизграденият асансьор, който дава лесен достъп на хора с увреждания до Националния пресклуб на агенцията.

Фасадата на БТА също е изцяло почистена, цветните елементи са пребоядисани, направени са допълнителни подобрения, а новите съоръжения са изградени с оглед на устойчивостта и енергийната ефективност. Свалени са телата на всички климатици от фасадата на сградата. На мястото на старите букви е поставено обемно светещо лого, а старият фасаден часовник е реставриран. Инсталирано е външно фасадно осветление с различни светлинни сценарии, които не само подобряват визуалния облик на сградата, но и правят района около нея по-привлекателен.