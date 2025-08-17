Подробно търсене

Разногласия за цифровите регулации забавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ, твърди "Файненшъл таймс"

Бойчо Попов
Разногласия за цифровите регулации забавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ, твърди "Файненшъл таймс"
Разногласия за цифровите регулации забавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ, твърди "Файненшъл таймс"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп (вдясно) се ръкува с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като постигнаха споразумение на 27 юли. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Брюксел/Вашингтон,  
17.08.2025 13:15
 (БТА)

Разногласия относно европейските закони в областта на цифровите технологии предизвикват забавяне на окончателното оформяне на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, твърди "Файненшъл таймс" (Financial Times).

Европейският съюз се противопоставя на включването на Закона за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA) в преговорите, което е една от причините за отлагането на финалния вариант на сделката, постигната през юли.

В основата на спора стоят различията във формулировката на т.нар. "нетарифни търговски бариери". Американската страна настоява цифровите регулации на ЕС да бъдат включени в тази категория. Европейската комисия, Белият дом и Държавният департамент на САЩ са били потърсени за коментар от британското издание, но засега няма официални изявления.

Съгласно Закона за цифровите услуги компаниите са задължени да предприемат мерки срещу езика на омразата и друго незаконно съдържание в интернет. Забранени са манипулативните практики, които подтикват потребителите към покупки, както и рекламите, насочени към деца. Нарушенията могат да доведат до санкции в размер до шест процента от годишните глобални приходи.

Американски компании като "Мета" (Meta), компанията майка на "Фейсбук" (Facebook), и "Алфабет" (Alphabet), компанията майка на "Гугъл" (Google), както и китайската "БайтДенс" (ByteDance), собственик на платформата за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok), вече са подложени на контрол по силата на регламента. Според Вашингтон действията на ЕС представляват неразрешено ограничаване на свободата на изразяване.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха през юли споразумение за митата, което предвижда петнадесетпроцентно вносно мито за повечето стоки от ЕС с цел предотвратяване на търговска война.

По данни на "Файненшъл таймс" американската страна иска да запази възможността за отстъпки по Закона за цифровите услуги и свързва това с прилагането на договорените търговски мерки. Представител на администрацията на Тръмп е заявил, че обещаното намаление на митата за внос на автомобили от ЕС – от 27,5  процента до 15 процента – се отлага до подписването на съвместна декларация. Първоначално Европейската комисия очакваше намалението да влезе в сила до 15-и август.

/БП/

Свързани новини

15.08.2025 17:42

Бойчо Попов, БТА Паралели: Германските депутати осъзнаха, че ако мълчат в "ТикТок", оставят място за популизъм и дезинформация

Тази седмица германският Бундестаг излезе с любопитно и донякъде закъсняло решение. Председателката на неговата долна камара Юлия Кльокнер в интервю за агенцията ДПА обяви, че парламентът създава свой акаунт в "ТикТок". В разговора германският
23.07.2025 15:38

Европейски нюзрум: Да забраниш или да не забраниш: страните от ЕС обсъждат възрастови ограничения за използване на социалните мрежи

Европейският съюз обяви нов прототипен инструмент за проверка на възрастта и насоки в социалните мрежи за непълнолетните, но някои страни членки настояват за по-строги правила за по-добра защита на децата в интернет, пише днес Европейският нюзрум –
12.07.2025 16:00

САЩ налагат мита от 30 процента върху вноса от Европейския съюз от 1 август, обяви Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мита от 30 процента върху вноса от Европейския съюз от 1 август, предаде ДПА, позовавайки се на съобщения-писма на президента на САЩ в социалната мрежа "Трут Сошъл" (Truth Social). Вносът от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:37 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация