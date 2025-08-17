Един полицай е ранен, а 18 демонстранти са арестувани след снощните антиправителствени протести

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи днес, че на антиправителствените протести из цяла Сърбия снощи се е стигнало до "драстично нарушаване на обществения ред и спокойствие", както и до "брутално нападение срещу полицейските сили", предаде ТАНЮГ. Един полицай е бил ранен, а 18 демонстранти са били арестувани.

"Най-много инциденти, съответно нарушаване на реда и спокойствието, имаше във Валево, Белград и Нови Сад", посочи той на пресконференция. "Във Валево бе разрушен и подпален офисът на (управляващата) Сръбска прогресивна партия (СПП). За щастие, вътре не е имало никого. Предвид, че в офиса е избухнал пожар, можеше да бъдат застрашени животи. Също така трябва да се спомене, че това е и жилищен обект, в който живеят хора".

Протестиращите във Валево нападнаха и сградите на кметството, съда и прокуратурата в града. Дачич посочи, че щетите ще бъдат възстановени в следващите дни от държавните органи.

По думите му на антиправителствения протест във Валево снощи е имало около 4000 души. В протеста в Белград са участвали около 1300 души, а в Нови Сад - около 500.

"В последните четири дни близо 130 полицаи бяха ранени", допълни Дачич.

Сръбският президент Александър Вучич заяви във видеообръщение в профила си в Инстаграм снощи, че държавата ще възстанови всички, нанесени от протестиращите щети по градската инфраструктура, а всички, които са участвали в безредиците, ще бъдат подведени под отговорност.