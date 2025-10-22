В Нова Загора институциите разясниха правилата, сроковете и защитата на потребителите при прехода към еврото

Поредната информационна среща, посветена на въвеждането на еврото като официална валута в България, се проведе днес в Нова Загора. Събитието е част от националната кампания за информиране на гражданите и бизнеса относно правилата, сроковете и мерките, свързани с прехода към еврото. Срещата беше организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) - Сливен, с участието на представители на местната власт, търговци и граждани.

Мария Иванова от КЗП откри срещата, като подчерта значението на прозрачността и информираността при преминаването от лев към евро. Тя представи основните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приет през август 2024 г. и допълнен през август 2025 г. Законът гарантира защита на потребителите и предвижда преходът от лев към евро да бъде организиран, контролиран и плавен процес. "При преминаването от лев към евро няма да има хаос – това е строго планиран процес под контрола на институции като КЗП, НАП, БНБ и Комисията за защита на конкуренцията", обясни още Иванова.

Тя припомни, че официалният фиксиран курс остава 1 евро = 1,95583 лева, а от 1 януари 2026 г. започва периодът на двойно обращение, в който ще могат да се използват и левове, и евро. През този месец рестото ще се връща основно в евро, а банковите сметки, депозити, заплати и пенсии ще бъдат автоматично превалутирани без такси.

Според Мария Иванова, в периода от 8 август 2025 до 8 август 2026 г. всички цени ще бъдат обозначавани едновременно в левове и евро, с еднакъв размер и шрифт, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение. Забранено е закръгляването във вреда на клиентите и не се допуска необосновано повишаване на цените под предлог за въвеждането на еврото.

Във втората част на срещата Гергана Стоева от НАП - Сливен представи предприетите от приходната администрация мерки за безпроблемен преход към новата валута.

"НАП е една от ключовите институции, ангажирани с процеса. Правим всичко възможно преходът да бъде плавен. Нашите системи са подготвени така, че гражданите и бизнесът да могат спокойно да подават декларации, да получават услуги и удостоверения без прекъсване", заяви Стоева. Тя разясни, че фискалните бонове ще съдържат суми в двете валути до края на 2025 г., като от началото на 2026 г. водещата сума ще бъде тази в евро. Търговците ще трябва да имат само една каса, в която да се съхраняват и левове, и евро, а при плащанията през януари 2026 г. клиентите ще могат да избират с коя валута да платят.

"Често ни питат може ли да има две каси – за левове и за евро. Отговорът е не. Трябва да има една каса, в която се съхраняват и двете валути", уточни Стоева. Тя обърна внимание и на данъчните декларации: сумите в тях ще се посочват според националната валута за съответния период – за 2025 г. в левове, а за 2026 г. – в евро.

В края на срещата присъстващите не поставиха въпроси, но кметове на населени места изразиха готовност да съдействат за разпространение на информационни материали сред жителите по селата, за да подпомогнат информираността на населението относно въвеждането на еврото.