site.btaНационалният пресклуб на БТА в Плевен е обновен
Националният пресклуб на БТА в Плевен е обновен след ремонт. Помещенията са освежени, а новите мебели са в цветовете и с логото на БТА.
Пресклубът на БТА в Плевен е десетият поред открит в страната. Той отвори врати на 16 април 2013 г. като събитието бе уважено от тогавашния кмет на община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. В годините пресклубът на БТА в Плевен се превърна в средище на културния, политическия и бизнес живот на областта. Той е предпочитано място за пресконференции, обучения, дискусии и други.
Ежегодно тук се връчва и наградата за журналистика "Северно ехо", учредена от Дружеството на журналистите в града и Община Плевен.
/ТНП/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина