Националният пресклуб на БТА в Плевен е обновен след ремонт. Помещенията са освежени, а новите мебели са в цветовете и с логото на БТА.

Пресклубът на БТА в Плевен е десетият поред открит в страната. Той отвори врати на 16 април 2013 г. като събитието бе уважено от тогавашния кмет на община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. В годините пресклубът на БТА в Плевен се превърна в средище на културния, политическия и бизнес живот на областта. Той е предпочитано място за пресконференции, обучения, дискусии и други.

Ежегодно тук се връчва и наградата за журналистика "Северно ехо", учредена от Дружеството на журналистите в града и Община Плевен.