Бойко Борисов е унищожен, неговата дума няма никакво значение, каза Радостин Василев от МЕЧ

Бойко Борисов е унищожен, неговата дума няма никакво значение, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в парламента. „Каквото каже, става точно обратното – нито Киселова ще я смени, нито министри ще преформатира“, добави Василев.

Виждате, че има официална коалиция на ГЕРБ – ДПС, в която Борисов лично бил осигурил подкрепа за премиера Росен Желязков, отбеляза депутатът. За мен беше ясно миналата седмица, че ще му свият перките и той ще излезе и ще се чуди как да се оправдава за глупостите, които говори, каза още той.

Василев настоя депутатите от „Има такъв народ“ да кажат дали ще станат част от новото мнозинство – четворна коалиция. За „БСП – Обединена левица“ е ясно – те са собственост на ДПС, добави Василев.

Лидерът на МЕЧ коментира още, че не би подкрепил идеята за ротация на председателя на парламента. „Да се маха това правителство и този председател“, добави той.

Според Василев няма друг изход, освен избори.