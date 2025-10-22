Първата фабрика за боеприпаси, която ще бъде изградена в Косово, се очаква да произвежда 20 милиона патрона годишно, съобщи косовският вестник "Коха диторе", като се позова на турската агенция Демирйорен (ДХА).

Проектът за изграждането ѝ ще бъде осъществен от турската държавна компания MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi – Компания за машиностроителна и химическа промишленост) и се очаква да приключи през 2026 г.

Съгласно споразумението за изграждането на фабриката, което беше подписано през декември миналата година. турската компания MKE ще снабди Косово с оборудване за производство на гилзи и куршуми, монтажни и товарни линии, както и лаборатории и оборудване за провеждане на тестове, отбелязва ДХА. Освен това турски експерти ще предлагат обучения за производството, съхранението, поправката и техническата поддръжка за местната работна сила. Изграждането на производствените цехове също ще бъде осъществено от турската компания.

Косовският премиер Албин Курти заяви през ноември миналата година, че Косово цели да изгради първата си фабрика за боеприпаси и лаборатория за проектиране на дронове като част от усилията за укрепване на местната отбранителна индустрия, припомня "Коха диторе".

Военното сътрудничество с Турция се увеличи значително в последната година, отбелязва още косовското издание, като припомни че само този месец Косово е получило хиляди дронове камикадзе "Скайдагър" (Skydagger) от турската компания "Байкар", която по-рано продаде на Прищина от известните си дронове "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2).

Сътрудничеството между Турция и Косово предизвика критики от страна на Сърбия, която изрази притеснение относно "милитаризацията на Косово", пише още косовският вестник. Сръбският президент Александър Вучич нарече изпращането на турски дронове "притеснително поведение", като каза, че то "застрашава регионалната стабилност". Няколко дни по-късно Вучич смекчи тона, като описа турския президент Реджеп Тайип Ердоган като "голям лидер" и подчерта, че Сърбия желае да поддържа "колкото се може по-близки отношения с Турция".

Фабриката за боеприпаси в Косово е третият подобен проекти на МКЕ, след като наскоро компанията въведе в експлоатация подобни съоръжения в Йордания и Монголия, отбелязва още ДХА, като подчертава, че към момента МКЕ води преговори за изграждане на фабрики за оръжие и боеприпаси с осем други страни.